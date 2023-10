Am hellichten Tag in Harburg: Frau attackiert und sexuell angegangen

Harburg - Am hellichten Tag hat ein knapp über 20 Jahre alter Mann in der Ernst-Eger-Straße ein Frau sexuell attackiert. Die 35-Jährige war am frühen Donnerstagnachmittag gegen gegen 14:15 Uhr aus einem Bus der Linie 143 gestiegen mit dem sie vom Harburger Bahnhof bis zur Haltestelle an der Eißendorfer Straße Höhe TU gefahren war. Von dort wollte sie zu Fuß nach Hause.

Auf dem Weg wurde sie von dem Täter unter einem Vorwand angesprochen. Plötzlich packte der Mann die Frau und drückte siein einen Hauseingang. Dann begann er sie zu begrabschen.

Die 35-Jährige wehrte sich. Der Täter ließ daraufhin von der Frau ab und flüchtete.

Die Fachdienststelle für Sexualdelikte des Landeskriminalamtes, LKA 42, hat den Fall übernommen. Bei dem Täter soll es sich lauf Opfer um einen knapp 1,65 Meter großen Osteuropäer handeln. Er ist schlank, jat kurze, dunkle Haare und trug zur Tatzeit eine hellblaue Jeans, einen schwarzen Kapuzenpullover und ein schwarzes Basecap.

Hinweise zu der Tat und dem Täter nimmt das LKA unter Telefon 4286-56789 entgegen. zv