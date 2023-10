Polizei stellt in Nenndorf Diebesgut sicher: Wem gehören diese Schmuckstücke?

Nenndorf – Ohrringe, Perlenketten, Armreifen und Uhren – Vor einigen Wochen, genau am 6. August, wurden in einem Waldstück im Bereich der Straße Am Hatzberg zahlreiche Schmuckstücke aufgefunden.

„Es handelt sich hierbei sehr wahrscheinlich um Diebesgut. Der Großteil konnte noch nicht zugeordnet werden, so dass die Polizei nun mehrere Fotos der Schmuckstücke veröffentlicht, um Hinweise auf die rechtmäßigen Eigentümer zu bekommen“, sagt Polizeihauptkommissar Jan Krüger von der Polizeiinspektion Harburg.

Hinweise nehmen die Kollegen des Zentralen Kriminaldienstes unter der Telefonnummer 04181 2850 oder per E-Mail unter wed@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de entgegen. cb