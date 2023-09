Auto zwischen Bäumen verkeilt - Feuerwehr muss Fahrer befreien

Marmstorf - Bei einem Unfall auf der Maldfeldstraße ist ein 78 Jahre alter Autofahrer am Donnerstagnachmittag verletzt worden. Feuerwehrleute befreiten den Mann, dessen Autio zwischen Bäumen verkeilt war.

Der Unfall ereignete sich gegen 14:30 Uhr. Laut Zeugen habe es so gewirkt, als sei der Fahrer eines Hyundai am Steuer eingenickt. Der Wagen, der in Richtung der großen Kreuzung Ecke Bremer Straße unterwegs war, kam kurz vor der Baumschule von Ehren nach rechts von der Fahrbahn ab. Dann raste das Auto gut 50 Meter durch das Unterholz, bevor es zum Stehen kam.

Zeugen riefen die Feuerwehr. Der Fahrer war durcheinander, aber ansprechbar. Allerdings gingen die Türen wegen der Bäume nicht auf. Erst die Feuerwehr, die mit einem größeren Aufgebot vor Ort war, konnte den Mann aus dem Wagen holen. Der 78-Jährige, der noch selbst bis zur Trage gehen konnte, kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Die Maldfeldstraße war für die Zeit der Rettungsarbeiten voll gesperrt. Die Polizei prüft, ob eine plötzliche Erkrankung Ursache des Unfalls war. zv