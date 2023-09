Pony auf Weide missbraucht: Tatverdächtiger in Stelle festgenommen

Maschen – Diese Tat schockierte viele Menschen: Vor einigen Wochen hatte augenscheinlich ein Mann in Maschen auf einer Weide am Birkenmoor ein Pony missbraucht. Nun konnte ein Tatverdächtiger von der Polizei ermittelt und in einer Wohnunterkunft in Stelle festgenommen werden.

Der Mann hatte sich wie berichtet eine Schubkarre genommen, war damit auf die Weide gegangen und hatte die Schubkarre als Tritt benutzt, um den Höhenunterschied zum Pony auszugleichen. Nach dem augenscheinlichen Missbrauch brachte der Mann die Schubkarre zurück an ihren Platz. Anschließend schlich er davon.

Nach einem Zeugenhinweis konnten Beamte der Polizei Seevetal Dienstagabend einen 27-jährigen Mann ermitteln. Er konnte anhand der Aufnahmen aus der Überwachungskamera eindeutig identifiziert werden.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann, der zuvor in Sachsen-Anhalt untergebracht war, zwei Haftbefehle wegen nicht gezahlter Geldstrafen vorlagen, die gegen den Mann wegen Widerstand und Leistungserschleichung verhängt worden waren. Er wurde in eine Haftanstalt eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen bezüglich des möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz liegen in der Zuständigkeit des Veterinäramtes des Landkreises Harburg. Einen Zusammenhang mit mehreren Taten, bei denen Pferde im Juli und August im Landkreis Harburg vorsätzlich verletzt wurden, sieht die Polizei nicht. cb