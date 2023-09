Winsen: 21-jähriger Randalierer verletzt fünf Polizisten

Winsen - Ein 21-jähriger Mann ist am Donnerstag von der Polizei in Gewahrsam genommen worden, nachdem er gegen 14.30 Uhr in aggressiver Weise bei der Kreisverwaltung aufgefallen war. Mehre Menschen wurden von ihm beleidigt, im Vorbeigehen gekniffen und geschlagen. Da der alkoholisierte Mann sich auch nach Eintreffen der Polizei nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen.

Im Gewahrsam auf der Polizeidienststelle gab der Mann später vor, auf die Toilette gehen zu müssen. Als zwei Beamte ihn dorthin bringen wollten, griff er diese an und versuchte, sich mit aller Gewalt zu entziehen. Hierbei trat und biss er die Beamten, die den Mann wieder unter Kontrolle bringen wollten.

Erst mit Unterstützung weiterer Beamter gelang es schließlich, den 21-Jährigen mit Handfesseln zu fixieren und wieder in die Zelle zu bringen. Zwei Beamtinnen und drei Beamte wurden bei dem Angriff verletzt. Sie erlitten Prellungen und Bisswunden. Einer Beamtin hatte der Mann blutdurchsetztem Speichel ins Gesicht gespuckt.

Gegen den 21-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung eingeleitet.