Hoher Sachschaden in Buchholz: Drei BMW in einer Nacht aufgebrochen

Buchholz – Erneut ist es in Buchholz zu mehreren Pkw-Aufbrüchen gekommen: Offenbar professionelle Autoknacker haben bereits in der Nacht zum Montag mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. In allen Fällen betraf es Autos der Marke BMW.

In der Straße am Butterberg brachen sie die Beifahrertür eines BMW auf und entwendeten anschließend die Lenkradarmatur.

In der Straße Uhlenberg traf es ebenfalls einen BMW. Den Tätern gelang es, die Tür zu öffnen und die Alarmanlage zu überwinden. Anschließend bauten sie zahlreiche Elemente aus dem Fahrzeug aus. Auch die Außenspiegel wurden gestohlen. Der Schaden an diesem Fahrzeug wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Im Wilhelm-Raabe-Weg schlugen die Täter eine Seitenscheibe eines BMW ein, um ins Innere zu gelangen. Gestohlen wurden das Lenkrad sowie die Frontscheinwerfer. Der Schaden hier: Etwa 3000 Euro.

Der Zentrale Kriminaldienst in Buchholz sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den betroffenen Bereichen aufgefallen sind. Hinweise bitte an Telefon 04181 2850. cb