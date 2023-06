Binnenhafen: Gasleck in Wohnhaus nach Diebstahl der Leitung

Harburg - Das hätte katastrophal enden können. Diebe haben in einer Tiefgarage an der Harburger Schloßstraße eine Gasleitung gestohlen, die in betrieb war. Gas strömte aus.

Die Tat wurde am frühen Dienstagmorgen von einem Anwohner bemerkt. In der Tiefgarage unter dem "Weißen Haus", ein Neubau, der direkt hinter dem denkmalgeschützten und aufwendig restaurierten Bornemannschen Haus liegt, roch es stark nach Gas.

Die Feuerwehr rückte mit einem größeren Aufgebot an. Die Einsatzkräfte fanden schnell die undichte Stelle. Diebe hatten die Deckenverkleidung abgerissen und acht Meter Kupferrohr während des laufenden Betriebs gestohlen. So strömte das Gas einfach aus.

Das Leck musste von Einsatzkräften unter Atemschutz abgedichtet, die Gasversorgung für das fünfgeschossige Mehrfamilienhaus mit seinem 35 Wohnungen unterbrochen werden.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Jetzt ist die Polizei am Zug. Sie versucht die Diebe zu ermitteln. zv