Landkreis Harburg: Polizisten kontrollierten sieben Stunden an der A7

Landkreis - Sieben Stunden lang haben rund 60 Polizisten auf den Rastplätzen Hasselhöhe und Seevetal an der A7 Fahrzeuge und ihre Insassen überprüft. Unterstützt wurden die Beamten durch Zöllner.

Der Einsatz fand auch vor dem Hintergrund der hohen Einbruchszahlen und der vielen Fahrzeugdiebstähle im Landkreis statt.

Rund 150 Fahrzeuge mit etwa 280 Insassen wurden angehalten und kontrolliert. In fünf Fällen wurde festgestellt, dass die Überprüften illegal in Deutschland arbeiteten. Vier Fahrer hatten keinen Führerschein. Vier Fahrer saßen berauscht am Steuer. In einem Fall wurde ein Fahrzeuginsassen per Haftbefehl gesucht, weil er eine Geldstrafe nicht bezahlt hatte.

Der Zoll, ausgestattet mit einer mobilen Röntgenanlage, entdeckte ein verbotenes Messer. Das war einer von eta 70 zollrechtlichen Verstößen, die bei der Kontrollaktion festgestellt wurden.

Ein Fahrzeuginsasse musste in den Wald verfolgt werden. Er war, nachdem ein Fahrzeug angehalten wurde, auf der Beifahrerseite ausgestiegen und geflüchtet. Das Motiv des 23-Jährigen, der eingeholt und überwältigt wurde: Er hatte Drogen dabei. zv