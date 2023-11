Brände in Neugraben und auf der A7 beschäftigten die Feuerwehr

Neugraben - Zwei Brände, in der Straße Südheide und auf der A7 haben in der Nacht zum Dienstag die Feuerwehr beschäftigt.

An der Straße Südheide geriet kurz vor 2 Uhr ein Carport in Brand, in dem zwei Autos und zwei Motorräder standen. als die Feuerwehr eintraf, brannte das Carport lichterloh. Ein Übergreifen der Flammen auf das dazu gehörende Wohnhaus konnte verhindert werden. Am Gebäude entstanden durch die Hitze Schäden. Die Fahrzeuge im Carport, ein Elektrofahrzeug Renault sui und ein Mercedes, sowie eine Honda und eine BMW sind ein Totalschaden. Die Brandursache ist unklar.

Auf der A7 geriet gegen 5:35 Uhr vermutlich durch einen technischen Defekt im Bereich des Motors ein Kleintransporter kurz hinter Heimfeld auf der Spur in Richtung Süden in Brand. Der Fahrer konnte das Fahrzeug noch auf den Standstreifen lenken und sich in Sicherheit bringen. Als die Feuerwehr eintraf, brannte das Fahrzeug in voller Ausdehnung. Weil der Kleintransporter Sauerstoffflaschen geladen hatte, wurde die Autobahn zunächst komplett gesperrt. Es gab lange Staus in beide Richtung.

Die Autobahn wurde sukzessiv wieder freigegeben. Gegen 9:30 Uhr konnte der ausgebrannte Transporter verladen und weggeschafft werden. zv