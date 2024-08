Featured

Brandserie dauert an: Erneut wurde in der Hannoverschen Straße gezündelt

Harburg - Erneute Brandstiftung an der Hannoverschen Straße. In der Nacht zum Mittwoch brannte unterhalb der ehemaligen Stadtautobahn, heute B75, ein dort abgestellter Wagen. Die Feuerwehr löscht.

Der Brand war, so stellte die Polizei fest, im Innenraum des abgemeldeten "Schrott-Fahrzeugs" ausgebrochen. Es wurde offensichtlich vorsätzlich in Brand gesteckt.

Vergangenen Sonnabend war ein ebenfalls an der Hannoverschen Straße abgestelltes Auto angesteckt worden. Die Polizei hat die Tat einer ganzen Brandserie zugeordnet, die sich an dem Tag, aber auch in der Nacht zum Montag ereignet hatte. DAbei geriet ein 35-Jähriger unter Verdacht.

Ob die jetzige Tat ebenfalls zu der Serie gehört oder ein "Trittbrettfahrer" zündelte, ist unklar. Die Ermittlungen dauern an. zv

