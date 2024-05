Featured

Brandserie im Phoenix-Viertel: Erneut geht Transporter in Flammen auf

Harburg - Erneut ist ein Transporter im Phoenix-Viertel in Flammen aufgegangen. In der Nacht zum Sonnabend traf es ein Fahrzeug, das in der Bunatwiete abgestellt war. Die Flammen sprangen auf drei Fahrzeuge über, die vor und hinter dem Transporter parkten. Auch zwei Autos, die auf der anderen Straßenseite parkten, wurden durch die Hitze beschädigt.

Die Feuerwehr evakuierte ein angrenzendes Mehrfamilienhaus. Unter den Bewohnern hatte sich Panik breits gemacht, weil Rauch in das Gebäude zog und der Fluchtweg auf die Straße durch den Brand versperrt war. Sie wurde in den Hinterhof geführt und dort betreut. Niemand war verletzt worden. Insgesamt waren rund 45 Menschen betroffen gewesen.

Während der Löscharbeiten kam es zu kleineren Verpuffungen. Der Transporter, so hieß es vom Halter, war mit Maschinenteilen und Chemikalien beladen gewesen.

Jetzt ist die Kripo am Zug. sie muss die Brandursache ermitteln. Es wird davon ausgegangen, dass vorsätzliche Brandstiftung das Feuer auslöste. Schon in der Nacht zum Freitag war ein Transporter im Phoenix-Viertel offenbar angezündet worden. Man muss davon ausgehen, dass es einen Zusammenhang zwischen den beiden Bränden gibt. zv

