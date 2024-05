Featured

Zwei Brände mit Transportern in Harburg: In einem Fall war es wohl Brandstiftung

Harburg - Zu zwei Fahrzeugbränden musste die Feuerwehr innerhalb weniger Stunden in Harburg ausrücken. In beiden Fällen waren Transporter betroffen. Einen Zusammenhang sieht die Polizei bislang nicht.

Gegen 1:15 Uhr war die Feuerwehr in die Eddelbüttelstraße im Phoenix-Viertel gerufen worden. Dort hatte ein geparkter Transporter gebrannt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten die Flammen bereits auf ein vor dem Transporter geparkten Wagen übergegriffen. Es gab eine so große Hitzeentwicklung, dass auch drei Scheiben an einem nahen Wohnaus zersprangen.

Die Feuerwehr löschte. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht in dem Fall von Brandstiftung aus. Laut Zeugen sollen sich kurz vor Brandausbruch zwei Personen in der Eddelbüttelstraße gestritten haben. Ob der Streit im Zusammenhang mit dem Brand steht, ist unklar.

Am frühen Morgen brannte dann in der Straße Am Wall ein Kleintransporter. Hier war das Feuer im Bereich des Motors ausgebrochen. In dem Fall wird von der Polizei als Ursache ein technischer Defekt vermutet. zv