Brandserie: Weitere Taten in Marmstorf, Eißendorf und im Binnenhafen

Harburg - Die Serie von Brandstiftungen im Bereich Harburg reißt nicht ab. Seit dem Wochenende steckt ein Unbekannter Müllcontainer oder alte, abgemeldete Autos an. In der Nacht zum Donnerstag gab es vier neue Taten. Damit werden der Serie mittlerweile mindestens 13 Taten zugerechnet.

Kurz nach Mittarnacht war es ein Müllcontainer, der in der Straße Am Diggen in Marmstorf brannte. Eine halbe Stunde später standen im Binnenhafen an der Zitadellenstraße drei Müllcontainer in Brand. Gegen 1:15 Uhr wurde die Feuerwehr in die Hoppenstedtstraße in Eißendorf gerufen. Auch dort war es ein Behälter für Müll, der angesteckt worden war. Nur zen Minuten später brannte es noch einmal in der Hoppenstedtstraße. Wieder war ein Müllcontainer angezündet worden. Bei allen Bränden blieb es beim Sachschaden.

In der Nacht zuvor hatte ein abgestellter und abgemeldeter Wagen unterhalb der ehemaligen Stadtautobahn an der Hannoverschen Straße gebrannt. Davor waren es Brände an der Buxtehuder Straße, der Denickestraße, an der Kasernenstraße auf dem TU-Gelände, in der Straße Alter Postweg und in der Grumbrechtstraße.

Am Wochenende hatte es an der Hannoverschen Straße , der Seevestraße und im Binnenhafen am Kanalplatz gebrannt. In den Fällen waren ein ebenfalls abgemeldetes Auto und ein Müllbehälter Ziel des Brandstifters gewesen.

Die Polizei hatte bereits am Dienstag einen 35-Jährigen in seiner Wohnung überprüft. Der Mann blieb mangels hinreichenden Tatverdacht auf freiem Fuß. Auch in der Nacht zum Donnerstag überprüften Beamte einen Mann, den sie im Rahmen der nach den Bränden eingeleiteten Fahndungen angetroffen hatten. Auch gegen ihn erhärtete sich der Tatverdacht nicht.

Durch die Brände gab es bereits größere Schäden. So waren bei dem Feuer auf dem TU-Gelände Fensterscheiben an dem Gebäude zersprungen, in dem sich die Mensa befindet. Am Alten Postweg gab es durch das Feuer Schäden an der gedämmten Fassade. zv