Drogen finanziert: 23-Jähriger bestiehlt Kindergarten und demenzkranke Menschen

Harburg - Polizisten haben einen Einbrecher festgenommen, der in den Kindergarten von SterniPark an der Buxtehuder Straße eingebrochen war. Der 23 Jahre alte Somalier war zuvor von einer Überwachungskamera erfasst worden. Ein Mitarbeiter hatte die Polizei gerufen.

Als die Beamten eintrafen, kam der Mann aus dem Gebäude. Er wurde festgenommen. Die Beute hatte er bei sich.

Zum Tatort, so ergaben Ermittlungen, war der 23-Jährige auf einem offenbar gestohlenen Fahrrad gefahren. Außerdem werden ihm mehrere Diebstähle zugerechnet. So soll er in der Seniorenresident am Helmsweg Wertsachen, darunter Schmuck, sowie Bargeld aus vier Zimmer entwendet haben, die von demenzkranken Menschen bewohnt werden.

Mit der Beute hat der Mann offenbar seine Drogensucht finanziert.

Gegen den 23-Jährigen wurde mittlerweile Haftbefehl erlassen. Das Einbruchsdezernat ermittelt. da man davon ausgeht, dass noch weitere Taten auf das Konto des Mannes gehen. zv