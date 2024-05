Featured

Transporter voller Postpakete brennt auf der Autobahn bei Ramelsloh

Ramelsloh - Feuerwehreinsatz auf der A7 kurz vor der Ausfahrt Ramelsloh. Dort war am Mittwochabend ein Transporter in Brand geraten. Der Fahrer lenkte das Fahrzeug noch auf den Standstreifen und brachte sich unverletzt in Sicherheit. Der Transporter brannte jedoch aus.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr gestalteten sich schwierig. Der Transporter war voll mit Postpaketen beladen, die in Gitterboxen verstaut waren. Das Fahrzeug musste entladen werden, damit die Einsatzkräfte alle Brandnester ablöschen konnten.

Die A7 war wegen des Feuerwehreinsatzes für rund eine Stunde in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Ursache des Feuers dürfte ein technischer Defekt am Fahrzeug gewesen sein. zv