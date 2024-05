Featured

Laster tourchiert Brücke: A7 musste bei Heimfeld für knapp zwei Stunden gesperrt werden

Heimfeld - Großes Malheur mit einem Schwertransport. Als das Fahrzeug am Freitagmorgen gegen 8:35 Uhr in Heimfeld auf die Autobahn fuhr, touchierte es mit seiner Ladung die Brücke, auf der die A7 über die Auffahrt verläuft. "Es bröckelte dabei etwas Beton und etwas Lack vom Laster ab", sagt ein Beamter.

Die Folge: verheerend. Die Autobahn musste in beide Richtungen gesperrt werden. Denn erst musste ein Statiker sich den Schaden anschauen, um festzustellen, ob das Bauwerk noch sicher ist. So rollten erst ab 10:25 Uhr wieder die Fahrzeuge auf der Autobahn.

Während der Sperrung hatte sich in beide Richtungen ein langer Stau gebildet. In Richtung Süden reichte der bis zum Elbtunnel. Damit musste die nächste Maßnahme eingeleitet werden. In so einem Fall wird eine Spur im Elbtunnel gesperrt, damit sie im Notfall von Rettungsfahrzeugen benutzt werden kann. zv