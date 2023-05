Einbruchs-Coup bei Edeka in Marmstorf: Jetzt gab es Festnahmen

Marmstorf - Der Einbruchs-Coup von Marmstorf, bei dem am Osterwochenende rund 25.000 Euro Bargeld und Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro aus dem Edeka-Markt im EKZ Marmstorf am Ernst-Bergeest-Weg erbeutet wurden, scheint geklärt. Die Polizei zerschlug jetzt eine vierköpfige Einbrecherbande. Sie soll für insgesamt 14 Taten in ganz Hamburg und eine weitere in Hessen verantwortlich sein. In Bezirk Harburg werden ihnen insgesamt fünf der Einbrüche zugerechnet.

Neben dem Einbruch bei Edeka sollen die Täter auch bei Penny, ebenfalls im EKZ-Marmstorf, eingedrungen sein. Außerdem werden ihnen zwei Einbruchsversuche in den Handelshof an der Nartenstraße und ein Einbruchsversuch in die Metro am Großmoorbogen zugerechnet. Beim Handelshof hatten die Täter unter anderem versucht über das Dach in den Großmarkt einzusteigen.

Das die Täter "Profis" waren, hatte die Kripo bereits aus dem Vorgehen bei den Einbrüchen abgeleitet. Im Fall Edeka hatten sie die Alarmanlage lahm gelegt und den Tresor geknackt. Geldschränke waren auch bei anderen der sechs vollendeten Einbrüche Ziel der Täter gewesen. In acht Fällen blieb es, wie beim Handelshof, beim Versuch.

Gefasst wurde das Quartett, als zwei von ihnen jetzt am Ballindamm bei einem Optiker einbrechen wollten. Zivilfahnder nahmen beide Täter fest. Ihre Komplizen wurden in Tatortnähe gestellt. Sie saßen im Fluchtwagen.

Zwei der Festgenommenen stammen aus dem Bereich Harburg. Engin T. (39) kam in Haft. Er ist bereits einschlägig als Einbrecher bekannt. Hikmed T. (52) blieb mangels Haftgründe auf freien Fuß. Dabei ist auch er bereits wegen zahlreicher Straftaten, darunter Körperverletzung, Raub und Eigentumsdelikte aktenkundig.

In Haft kam auch Faruk C. (40) aus Billstedt. Auch er ist bereits hinreichend als Einbrecher und Dieb aktenkundig.

Bislang "unbeleckt" ist dagegen Torben H. (57). Dafür wurden in seiner Wohnung in Ottensen mehrere Kilo Marihuana sichergestellt. Die Kripo prüft jetzt, ob die Bande für weitere Taten verantwortlich ist. zv