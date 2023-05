Feuerwehreinsatz bei Aldi: Paletten brannten im Lagerraum

Marmstorf - Feuerwehreinsatz am Beutnerring. Dort war es in der Nacht zum Mittwoch im Bereich der Backstube und eines Lagers bei Aldi zu einem Brand gekommen. Mehrere Paletten standen in Flammen. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der FF Marmstorf konnten den Brand schnell löschen. Anschließend wurde der Markt belüftet.

Die Ursache des Feuers ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. zv