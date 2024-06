Featured

Feuer in leerstehenden Freudenberger-Büros löst großen Feuerwehreinsatz aus

Harburg - Feuer im ehemaligen Bürogebäude von Freundenberger an der Seevestraße. Am Sonntagnachmittag gingen gegen 16 Uhr Notrufe bei der Feuerwehr ein. Rauch und Flammen schlugen aus dem dreigeschossigen, seit längerem leerstehenden Bürobau aus den 1980er Jahren.

Die Feuerwehr gab 2. Alarm. Denn in dem Gebäude wurden Menschen vermutet, die in Lebensgefahr sind. Solche leerstehenden Häuser werden im Bereich Harburg immer wieder als Unterschlupf von Obdachlosen oder Angehörigen der Drogenszene genutzt. auch Jugendliche waren immer wieder in dem Haus, wovon zahlreiche Graffiti an den Wänden in den ehemaligen Büros zeugen.

Als die ersten Löschfahrzeuge eintrafen, schlugen Flammen aus dem ersten Stock. Eingesetzt waren neben zwei Zügen der Berufsfeuerwehr auch die Wehren Rönneburg und Neuland, sowie Sonderfahrzeuge.

Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Feuerwehrleute unter Atemschutz durchsuchten mehrmals das Gebäude. In der Seevestraße waren Rettungswagen aufgefahren. Auch der Leitende Notarzt war vor Ort. Dann die Entwarnung. Es wurde niemand von den Einsatzkräften in dem Gebäude gefunden.

Für den Verkehr war der Brand ein Problem. Weil die A7 gesperrt ist, gab es auch am Sonntag viel Ausweichverkehr durch Harburg. Das Problem: durch die wegen der Feuerwehreinsatzes voll gesperrte Seevestraße, kamen die Fahrzeuge nicht durch. Sie mussten umkehren, weil der Veritaskai wieder streckenweise eine Einbahnstraße und man dort nicht Richtung A1 fahren kann.

Die Polizei geht von fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandstiftung als Ursache des Feuers aus. In der Vergangenheit hatte es in vergleichbaren leerstehenden Gebäuden, zuletzt an der Buxtehuder Straße, Brände gegeben.

Das Freudenberger Areal war erst erst kürzlich von der Stadt gekauft worden. Im Februar wurde bekannt, dass dafür das Vorkaufsrecht ausgeübt wurde. zv

