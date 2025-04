Featured

Unbekannte zerstören vier Kilometer langen Zaun, der Amphibien schützen sollte

Moorburg - Unbekannte haben Mitte April eine Amphibienzaunanlage am Moorburger Kirchdeich auf einer Länge von mehreren Kilometern beschädigt. Beim Landeskriminalamt geht man davon aus, dass es mehrere Täter waren, die den Zaun, der Amphibien vor einer dortigen Baustelle zur A 26 fernhalten sollte, auf einer Länge von rund vier Kilometern zerstörten. Der Schaden wird auf mehrerer hunderttausend Euro geschätzt.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise zu tatverdächtigen Personen geben können oder anderweitig Beobachtungen gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.