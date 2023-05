Fahrzeugbrand in Maschen: Brennender Treibstoff musste mit Schaum gelöscht werden

Maschen - Feuer im Bereich der Autobahnabfahrt in Maschen. Dort war am Samstagnachmittag ein Range Rover in Brand geraten. Zwar schien es so, als sei das Feuer schnell eingedämmt, da Polizisten und Passanten mit Pulverlöschern gelöscht hatten. Doch dann stellte sich heraus, dass bereits die Benzinleitungen zerstört waren und immer wieder brennender Treibstoff unter das Fahrzeug tropfte, der das Feuer neu entfachte.

Die Einsatzkräfte der Wehr Maschen setzten schließlich Schaum als Löschmittel ein, mit dem der Motorrad des Fahrzeug geflutet wurde. Erst so konnte das Feuer erstickt werden.

Der Einsatz selbst dauerte für die Feuerwehr etwa zwei Stunden. Die Sperrung der Ausfahrt musste länger bestehen bleiben, da der ausgelaufener Kraftstoff erst von einer Spezialfirma vom Asphalt entfernt werden musste.

Durch das Feuer erlitt eine Person eine leichte Rauchvergiftung. Der Brand selbst dürfte durch einen technischen Defekt während der Fahrt ausgelöst worden sein. Der Wagen wurde abgeschleppt. Die Polizei ermittelt. zv