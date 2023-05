Unfall unter Alkoholeinfluss: Transporter kommt von der Cuxhavener Straße ab

Neugraben - An einem Verkehrsschildt an der Cuxhavener Straße endete in der Nacht zum Sonnabend die Fahrt eines Transporters. Der Fahrer hatte gegen 1 Uhr in Höhe Bauernweide die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.

Der Grund schien schnell geklärt. Der Atemalkoholtest des 38-Jährige war deutlich positiv. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus, da er bei dem Unfall Verletzungen erlitten hatte. zv