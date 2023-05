Hohe Straße: Feuerwehr holt Unfallfahrer aus umgekippten Auto

Harburg - Mit einem VW ist am Sonntagnachmittag ein 41-Jähriger auf der Hohen Straße verunglückt. Laut Zeugen war das Fahrzeug in der leichten Linkskurve, in der sich vor der Brücke und dem Abzweige zum Marmstorfer Weg befindet, erst in den Grünstreifen geraten und dann gegen eine Litfasssäule geprallt. Der Wagen kippte auf die Seite.

Die Feuerwehr rückte mit einem größeren Aufgebot an, weil es zunächst hieß, dass der Fahrer eingeklemmt sei. Er konnte schnell aus dem Fahrzeug geholt werden und war ansprechbar. Ein Notarzt untersuchte den Mann am Unfallort. Der 41-Jährige kam anschließend per Rettungswagen ins Krankenhaus.

Warum der Mann die Kontrolle über den Wagen verlor, ist unklar. Die Polizei ermittelt. zv