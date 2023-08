Feuer in einem Zug des Metronom: 300 Fahräste retten sich unverletzt

Harburg - Feuer in einem Metronom. Am Montagabend wurde die Feuerwehr zum Bahnhof Harburg alarmiert. Dort war ein mit etwa 300 Passagieren besetzter Zug eingefahren, in dem es eine starke Rauchentwicklung gab. Alle Fahrgäste konnten die Abteile unverletzt verlassen.

Die Feuerwehr lokalisierte den Brand im Bereich einer Klimaanlage. Fahrgäste berichteten, dass es zunächst einen lauten Knall und anschließend die Rauchentwicklung gegeben hätte. Nach ersten Erkenntnissen war ein Trafo die Ursache. "Wir haben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden", so ein Beamter der Bundespolizei. "Wir gehen von einem technischen Defekt aus."

Wegen des Schwelbrandes war der Zugverkehr ab 18:40 Uhr zunächst komplett unterbrochen. Die S-Bahn konnte weiter fahren. Bis 20 Uhr wurde die Sperrung Gleis für Gleis für den Fernverkehr wieder aufgehoben. zv