Feuer in leerstehen Bungalow sorgt für starke Rauchentwicklung

Hausbruch - Dichter Rauch stand am Pfingstmontag über der Straße Lange Striepen. Dort war am frühen Nachmittag ein leerstehender Bungalow in Brand geraten. Die Flammen fanden in dem aus Holz gebauten Haus reichlich Nahrung. Als Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, brannte bereits das gesamte Gebäude.

Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Über eine Warnapp wurden Anwohner über den Qualm informiert, der sich in Richtung Cuxhavener Straße ausbreitete.

Die Ursache des Feuers dürfte Brandstiftung sein. Ob der Brand fahrlässig oder vorsätzlich ausgelöst wurde, ist noch unklar. Brandermittler der Kripo übernehmen den Fall. zv