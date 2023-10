Feuerwehrtaucher bergen Leiche eines Mannes aus dem Engelbekteich

Wilstorf - Feuerwehrtaucher haben am Sonntag die Leiche eines Mannes aus dem Engelbekteich geborgen. Das kleine Gewässer liegt unterhalb der ehemaligen Autobahn an der Wilstorfer Straße Ecke Hohe Straße in unmittelbarer Nähe vom Harburg Guus, einer Einrichtung f+ür Obdachlose.

Bei dem Toten handelt es sich um einen 47-Jährigen. Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des Mannes lagen zunächst nicht vor. Todesermittler des Landeskriminalamtes sind eingeschaltet. Die Leiche kam zur Obduktion in die Rechtsmedizin. Dort wird die genaue Todesursache festgestellt. zv