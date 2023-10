Nach tödlicher Schiesserei in Sasel: Haftbefehl wegen Mord gegen Heimfelder

Heimfeld - Nach der Schiesserei vor der Shisha-Bar "Cherie" in Sasel ist am Mittwochabend ein 30-Jähriger an der Heimfelder Straße festgenommen worden. Observationskräfte des Mobilen Einsatzkommandos hatten Baran S. in der Nähe seiner Wohnung lokalisiert und zugegriffen. Der Mann ist nach Erkenntnissen der Mordkommission der Schütze, der am Sonntagabend auf Misagh A. schoss und ihn tötete.

Vor der Tat hatte es einen Streit in der Shisha-Bar gegeben, die sich auf die Straße verlagert hatte und dort eskalierte. Polizisten hatten kurz nach den Schüssen einen Wagen stoppen und vier Insassen festnehmen können. Sie waren später wieder auf freien Fuß gesetzt worden, weil ihn die Tatbeteiligung nicht nachgewiesen werden konnte.

Im Rahmen der Ermittlungen war bekannt geworden, dass auch ein zweiter Wagen vom Tatort flüchtete. In diesem Fahrzeug soll Baran S., der als Kleinunternehmer firmiert, gesessen haben.

Der Fall bleibt weiter bei der Mordkommission und ist nicht von der Soko "Trinity" übernommen worden, die im Zusammenhang mit mehreren Schiessereien im Drogenmilieu ermittelt. Im aktuellen Fall, so heißt es, sei das Motiv für die tödlichen Schüsse noch völlig offen.

Die Tatwaffe wurde, auch bei der Durchsuchung der Wohnung des Festgenommenen und Wohnungen von weiteren Familienangehörigen, bislang nicht gefunden. Am Donnerstag rückte die Polizei noch einmal mit Spürhunden an, um im Umfeld der Wohnung des Festgenommenen am Hans-Dewitz-Ring, wo er mit einer Frau und zwei Kindern lebte, zu suchen. Auch die Aktion verlief erfolglos. Gegen den 30-Jährigen, der in der Vergangenheit wegen zwei Körperverletzungsdelikten mit der Polizei zu tun hatte, ist am Donnerstagnachmittag Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden. zv