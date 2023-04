Fischbek: Gartenschuppen mit Gasflaschen ging in Flammen auf

Fischbek - Bei einem Feuer am Ohrnsweg ist in der Nacht zum Donnerstag eine Frau verletzt worden. Dort war gegen 2:40 Uhr zwischen zwei Häusern ein kleinerer Gartenschuppen und Brand geraten, in dem nicht nur Fahrräder, sondern auch Gasflaschen gelagert waren.

Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, brannte die Holzhütte lichterloh. Die 22 Einsatzkräfte, die vor Ort waren, verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Wohnhäuser. Während der Löscharbeiten entdeckten die Feuerwehrleute bereits geborstene Gasflaschen.

Noch während des Einsatzes kam eine Frau zu den Feuerwehrleuten, die sich bei Löschversuchen leichte Verbrennungen an den Händen zugezogen hatte. Sie wurde versorgt und kam anschließend in ein Krankenhaus.

Die Brandursache war zunächst unklar. Die Kripo hat den Fall übernommen. zv