Neugraben: Polizei und Bezirksamt sind erfolgreich bei Razzia in "Kultur-Verein"

Neugraben - "Deutsch-türkische Kultur" soll in dem Vereinsräumen am Süderelbebogen gepflegt werden. Die Polizei und das Bezirksamt hatten aber andere Erkenntnisse. Am Mittwoch rückten sie zur Razzia an.

Der Einsatz ergab, was man sich versprochen hatte. In einem Hinterraum wurden vier Automaten entdeckt, die offenbar zum illegalen Glücksspiel genutzt wurden. Als "And-on" stellten die Beamten noch fest, dass offenbar auch der Ausschank von Alkohol in den Vereinsräumen stattfand. Das ist dort aber verboten.

Mit der aus den Automaten ausgebauten Technik rückten Polizei und Bezirksamt wieder ab. Außerdem wurden rund 5.000 Euro Bargeld sichergestellt.

Der Verein blieb offen. Verbotene Umbauten oder Mängel am Bau wurden offenbar nicht gefunden. "Kultur" kann dort weiter gepflegt werden - wenn auch vermutlich nicht ganz so lukrativ.

Die "Kultur-Vereine" haben sich darauf eingestellt. In der Regel wird ein neuer Vorstand gewählt. Der Verein ist damit für die Behörde "resettet". Somit würde, falls dort wieder einige der hoch lukrativen Automaten aufgestellt werden, das wie ein "Erstverstoß" gewertet werden müssen. zv