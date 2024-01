Fußgänger überfahren und geflüchtet: Landkreis-Polizei sucht Unfallfahrer

Heidenau – Fahrerflucht in Heidenau im Landkreis Harburg: Am frühen Sonntagmorgen hat ein Autofahrer einen Fußgänger überfahren und ist geflüchtet. Gegen 0.40 Uhr, ging der Notruf bei der Rettungsleitstelle ein. Gemeldet wurde eine männliche Person, die schwer verletzt auf der Hauptstraße in Heidenau liege. Sofort wurden Rettungsdienst und Polizei zu der Örtlichkeit entsandt.

Vor Ort trafen die Rettungskräfte auf einen schwer verletzten 53-jährigen Mann, der zwischen den Einmündungen Am Sportplatz und Poststraße auf der Fahrbahn der Hauptstraße lag. Der Mann kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Mittlerweile ist er außer Lebensgefahr.

Die Spuren deutet darauf hin, dass der Mann auf der Fahrbahn der Hauptstraße in Fahrtrichtung Norden gelegen hatte, als er von einem Auto erfasst und einige Meter mitgerissen wurde. Möglicherweise war der 53-Jährige unmittelbar vor dem Zusammenstoß auf die Fahrbahn gestürzt.

Der oder die Fahrerin des verursachenden Fahrzeugs setzte die Fahrt nach dem Zusammenstoß fort, anstatt sich um den Verletzten zu kümmern. Die Beamten stellten bei der Spurensuche Karosserieteile eines VW oder Skoda sicher. Die Ermittlungen zum genauen Fahrzeugtyp dauern an. Für die Spurensuche war die Hauptstraße zwei Stunden voll gesperrt.

Die Polizei Tostedt ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter Telefon 04182 404270. cb