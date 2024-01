Tostedt: Mann springt vor fahrendes Auto und landet im Gewahrsam der Polizei

Tostedt – Das war wirklich ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Ein 36-jähriger Mann ist am Montag in Tostedt im Landkreis Harburg vor ein fahrendes Auto gesprungen und hat so für einen Polizeieinsatz auf der Todtglüsinger Straße gesorgt.

Der Mann hatte gegen 17.30 Uhr zunächst einen Rucksack vor den fahrenden Pkw einer 30-jährigen Frau geworfen. Anschließend sprang er selbst auf die Fahrbahn. Die Frau konnte durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Mann verhindern. Im Anschluss sprang er auf die Motorhaube ihres Wagens und verursachte dadurch Schaden.

Als Polizeibeamte eintrafen, zeigte sich der 36-Jährige verbal aggressiv und bespuckte die Beamten. Der Mann wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. cb