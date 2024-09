Featured

Fußgängerin auf A1 angefahren und getötet - Unfall gibt Rätsel auf

Harburg - Der Versuch in der Nacht zum Dienstag die A1 zu überqueren hat einer Frau das Leben gekostet. Sie war gegen 23 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Harburg von einem Opel erfasst und in die Windschutzscheibe geschleudert worden. Dabei wurde die Frau so schwer verletzt, dass wenig später im Krankenhaus ihr Tod festgestellt wurde. Der Fahrer des Opel blieb bei dem Unfall unverletzt.

Der Unfall hatte die Polizei zunächst vor Rätsel gestellt. Dann entdeckten die Beamten im Bereich der Raststätte Stillhorn einen dort auf einer Sperrfläche abgestellten Wagen mit Kennzeichen aus Rheinland-Pfalz. Mit ihm dürfte die Frau unterwegs gewesen sein. Das Fahrzeug wurde von der Polizei sichergestellt. Unter anderem soll geklärt werden, ob der Wagen mit einer Panne liegen geblieben war.

Völlig unklar ist, warum die Frau nicht auf der Raststätte Hilfe geholt hat, sondern sich zu Fuß über mehrere Kilometer auf den Weg in Richtung Süden gemacht hatte. Ihre Identität war zunächst nicht abschließend geklärt. Es wird auch geprüft, ob sich die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand befand.

Die A1 war wegen der umfangreichen Unfallaufnahme durch die Polizei, zu der auch ein Sachverständiger hinzugezogen wurde, in Richtung Norden gesperrt. zv