Harburg: Feuerwehr befreit Hund aus überhitztem Geländewagen

Harburg - Feuerwehrleute haben an der Amalienstraße einen Hund aus einem Auto gerettet, in dem der Halter das Tier trotz der Hitze zurückgelassen hatte. Laut Zeugen hatte der kleine Bologneser bereits etwa 45 Minuten in dem Fahrzeug gehockt. Dann alarmierten sie die Polizei, die zunächst versuchte der Halter ausfindig zu machen. Er wurde nicht gefunden.

Die Beamten ließen die Feuerwehr anrücken, die zunächst versuchte mit einem Draht die Tür von dem kleinen Geländewagen zu öffnen. Als das nicht klappte nahmen sie eine Schaufel, um das Fenster aufzuhebeln.

Der Hund wurde nach seiner Befreiung mit Wasser versorgt und dann ins Tierheim gebracht. Dort kann ihn der Besitzer wieder abholen. Ihm droht ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und eine Rechnung für den Einsatz. Außerdem bekam er "Knöllchen", weil der Wagen dort nicht parken durfte. zv