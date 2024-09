Featured

Im Landkreis und Hausbruch: Polizei kontrolliert mehr als 200 Fahrzeuge

Harburg/Landkreis - Bei Kontrollen im Bereich des Bezirks Harburg und dem angrenzenden Landkreis wurden am Donnerstag mehr als 200 Fahrzeuge und die Insassen überprüft. An der Cuxhavener Straße überprüfte die Polizei 89 Fahrzeuge. Drei Autos wurden stillgelegt. Die Polizei leitete zehn Strafverfahren ein. In 16 Fällen stellten die Beamten Mängel an Fahrzeugen fest.

In Neu Wulmstorf kontrollierte die Polizei 112 Fahrzeuge. Drei Fahrer waren ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Bei zwei Fahrzeugführern wurde Drogenkonsum festgestellt. Insgesamt wurden dort 36 Verfahren wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten eingeleitet. dl