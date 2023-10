Israel feindliche Jugendliche randalieren am Harburger Ring

Harburg - Randale am Harburger Ring. Kurz vor Halloween randalierten am Montagabend dort um die 80 Jugendliche vor allem mit Migrationshintergrund. Sie sprühten Israel feindliche Parolen, warfen Baustellenmaterial um, zündeten Pyrotechnik und legten Feuer. Einer der Randalierer sagte einem Kameramann, dass Deutschland wieder einen Hitler bräuchte und man die Juden vergasen solle (Video liegt harburg-aktuell vor).

"Die Einsatzkräfte stellten Sachbeschädigungen durch Graffiti an einem Werbeträger einer Bushaltestelle sowie an der Fassade der Agentur für Arbeit im Harburger Ring fest und leiteten entsprechende Strafverfahren ein. An gleicher Örtlichkeit wurde darüber hinaus eine beschädigte Scheibe festgestellt, die vermutlich durch das Zünden eines pyrotechnischen Gegenstandes gerissen ist", heißt es von der Polizei.

Insgesamt überprüfte die Polizei knapp 40 männliche Personen im Alter zwischen 13 und 21 Jahren und stellte deren Identitäten fest. 31 von ihnen erhielten einen Platzverweis. Die Staatsschutzabteilung ermittelt. zv