Kind in Elbe untergegangen: Es ist ein Zehnjähriger aus dem Bereich Harburg

Waltershof - Tragödie am Bubendey-Ufer. Am Vormittag beobachteten Passanten, wie dort von der steinigen Uferböschung ein Kind in die Elbe rutschte und unterging. Die Zeugen versuchten noch zu helfen, erreichten das Kind aber nicht mehr.

Polizei und Feuerwehr rückten an, nachdem sie gegen 11:15 Uhr alarmiert worden waren. Polizeitaucher suchten bis nach 16 Uhr in dem trüben Elbwasser nach dem Kind. Eingesetzt waren auch das Feuerlöschboot und eines der beiden großen Polizeiboote sowie mehrere Kleinboote. Auch der Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Mittlerweile ist das Kind identifiziert. Es handelt sich um einen zehn Jahre alten, geistig behinderten Jungen, der seit dem Vormittag aus einer Schule in Marmstorf vermisst wurde. Die Eltern des Kindes wurden benachrichtigt und werden vom Kriseninterventionsteam des DRK betreut.

Wie der Junge zum Bubendey-Ufer kam, ist noch ungeklärt. Jetzt wird überprüft, ob der Junge in einem Bus dorthin gelangte. Vor der Schule befindet sich eine Bushaltestelle. Dafür sollen unter anderem die Aufnahmen aus Überwachungskameras der Busse ausgewertet werden, die am Vormittag dort abfuhren. zv