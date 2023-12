Kittfalzstecher begehen fünf Einbrüche im Landkreis Harburg

Landkreis - Erneut ist es über das Wochenende zu mehreren Einbrüchen im Landkreis Harburg gekommen. Am Kirchweg in Fleestedt stiegen Einbrecher in ein Einfamilienhaus ein. sie hatten ein Fenster aufgebrochen.

In Appel kam es zu gleich drei Einbrüchen in den Straßen Elstorfer Weg und Tannenhöhe. Bei der Tat in der Straße Tannehöhe überraschten die Bewohner die Täter, die sofort flüchteten.

In Neu Wulmstorf gab es am Lönsweg einen Einbruch. Auch dort wurden, wie an den anderen Einbruchstatorten, alls Räume durchführt und Wertsachen gestohlen.

In allen Fällen handelte es sich um sogenannte "Kittfalzstecher". Diese Methode gilt als "Markenzeichen" albanischer Banden. Die Täter durchstechen das Fenster an der Glasdichtung, um so an den Griff zu kommen, über den sie ein Fenster oder eine Terrassentür öffnen. Gegen diese Methode kann man sich gut schützen. Hat man abschließbare Tür- oder Febnstergriffe, funktioniert die Masche nicht.

In Buchholz hebelten Einbrecher die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Feenring auf. Auch hier wurden alle Räume durchwühlt. zv