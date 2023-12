Nach Razzia: In der Würffelstraße hat es sich erst einmal ausgepokert

Harburg - Bei einem Einsatz an der Würffelstraße hat sich offensichtlich bestätigt, dass der Bereich Harburg ein Brennpunkt des illegalen Glücksspiels ist. Beamte der Polizei und Mitarbeiter des Bezirksamtes entdeckten bei einer Überprüfung der Räume des dortigen Pokervereins fünf Spielautomaten, die für illegales Glücksspiel genutzt worden sein dürften. Außerdem wurde ein herrenlose Herrenhandtasche gefunden. In ihr steckten Schlüssel für einen vor der Tür des Vereins geparkten Mercedes, an dem es verdächtig nach Marihuana roch.

Die Polizisten besorgten sich einen Durchsuchungsbefehl für das Auto. Im Kofferraum wurde Marihuana, teilweise verkaufsfertig abgepackt, entdeckt. Insgesamt handelte es sich um eine Menge von rund 900 Gramm. Zuvor hatte man in dem Vereinsräumen etwas Bargeld, gut 400 Euro sichergestellt.

In den Club hat es sich erst einmal ausgepokert. Er wurde vom Bezirksamt versiegelt und eine weitere Nutzung untersagt. Die konnte ausgesprochen werden, weil es in dem Club offensichtlich ungenehmigte Umbauten gegeben hatte. So sollen unter andere Fenster vergittert sein, die als Fluchtweg hätten dienen müssen. zv