"Kulturvereine" durchsucht: Glückspiel, Waffen, Geldwäsche, Prostitution

Harburg - sogenannte "Kultur" in Harburg. Das heißt auch illegales Glücksspiel, Waffen, Geldwäsche, Prostitution. Das jedenfalls lässt das Ergebnis einer mehrstündigen Kontrolle durch Polizei und Bezirksamt von sogenannten "Kulturvereinen" in Harburg und Wilstorf vermuten.

Los ging es im Cafe Infinity e.V. in der Wilstorfer Straße. Dort wurden drei Spielautomaten sichergestellt. Es handelte sich um sogenannte Fungame-Automaten, die per eigens ausgearbeiteten Punktesystem in als Glücksspielautomaten eingesetzt werden. Die Polizei stellte Automaten und offensichtliches "Spielgeld" sicher.

Nächste Station: ein Kulturverein am Großen Schippsee. Dort war weniger der Verein, mehr ein Gast das Problem. Bei ihm wurde ein verbotenes Einhandmesser gefunden. Der Mann bekam eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Weiter ging es in die Neue Straße. Der dortige albanische Kulturverein war bereits mehrfach Ziel von Überprüfungen gewesen, bei denen auch Verstöße festgestellt wurden. Diesmal war innen alles in Ordnung. Vor der Tür stand aber ein AMG-Mercedes, der zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben war. Die Plakette wurde vom Nummernschild entfernt, das Fahrzeug musste weggeschleppt werden.

Dann im Phoenix-Vietel: in der Baererstraße holte die Polizei drei illegale Spielautomaten aus einem Kulturverein. Aus der "Kultureinrichtung" in der Nachbarschaft wurden zwei Männer abgeführt, die sich offenbar illegal in Deutschland aufhalten. Dazu wurde dort rund 6.400 Euro mutmaßliches Schwarzgeld sichergestellt.

Nach Mitternacht überprüften die Beamten noch wein albanischen "Cafe" in der Nöldekestraße. Es war offensichtlich ein Bordell inklusive großer Wanne mit "Blubberwasser". Dort wurden zwei Frauen angetroffen, die, so die Einschätzung der Polizei, als Prostituierte gearbeitet hatten. Eine Frau hält sich illegal in Deutschland auf. Sie wurde festgenommen. Das "Café" wurde von der Behörde per Nutzungsuntersagung geschlossen. zv