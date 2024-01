Uhren neben der Autobahn: Entsorgten Einbrecher ihre Beute?

Thieshope - Am Montag wurden an der A7, in Fahrtrichtung Hannover, insgesamt elf Armbanduhren aufgefunden. Die Uhren lagen im Grünstreifen zwischen den Anschlussstellen Thieshope und Garlstorf.

Die Polizei vermutet, dass die Uhren bei Einbrüchen erbeutet und dann bei der Flucht von den Tätern aussortiert und aus dem fahrenden Fahrzeug geworfen wurden. Die Auffindesituation deutet darauf hin, dass die Uhren bereits längere Zeit dort lagen. Es handelt sich um Uhren der Marken Storm, Bering, Fossil, DKNY, Jette Joop und Esprit.

Wer Hinweise zur Herkunft der Uhren geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04171 796-200 bei der Autobahnpolizei in Winsen zu melden. zv