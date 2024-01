VW Golf rast unter Laster: Fahrer verbrennt in seinem Fahrzeug

Marmstorf - Bei einem Unfall auf der Raststätte Harburger Berge an der A7 Fahrtrichtung Süden ist am Samstagvormittag der Fahrer eines VW Golf verbrannt. Der Unfall ereignete sich gegen 11:20 Uhr. Der Golf war laut Zeugen nahezu ungebremst unter den Hänger des parkenden Lasters gerast. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der VW bis fast zum Heck unter dem Auflieger steckte.

Gleich nach der Kollision begann das Fahrzeug zu brennen. Als die Feuerwehr eintraf, stand der VW bereits in Vollbrand. Die Flammen hatten auf den Lastzug übergegriffen.

Die Feuerwehr, die in der Spitze mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort war, setzte zum Löschen Schaum ein. Später musste ein Kran eingesetzt werden, damit der Auflieger angehoben und das Fahrzeug herausgetrennt werden konnte.

Die Polizei hat zu den Ermittlungen einen Sachverständigen hinzu gezogen. Die Identität des Fahrers, der in dem VW Golf ums Leben kam, stand zunächst nicht fest. zv