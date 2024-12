Featured

Landkreis: Rückgang der Einsätze der Kreisbereitschaft der Feuerwehr

Landkreis - Zu 20 Einsätzen an 16 Einsatzstellen wurde die Kreisfeuerwehrbereitschaft in diesem Jahr alarmiert. Dies entspricht einem Rückgang von 41 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Einsatzstunden summierten sich auf 998,9 Stunden, ein deutlicher Rückgang von 82 Prozent. Die Einsätze konzentrierten sich hauptsächlich auf die Bereiche Wasserrettung und Gefahrgut.

Hervorzuheben sind drei Einsätze, eine Rettungsaktion auf der Elbe, ein Großfeuer in Bardowick im benachbarten Landkreis Lüneburg und ein Einsatz in einer Flüchtlingsunterkunft in Buchholz, bei dem viele Verletzte versorgt werden mussten.

Zudem informierte Kreisbrandmeister Volker Bellmann über geplante Beschaffungen, darunter ein neues Boot und ein Abrollbehälter Dekontamination. zv