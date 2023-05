Mit Frau und Kind im Auto: Renault-Fahrer liefert sich Verfolgung mit der Polizei

Eißendorf - Mit einer Frau und einem Kind, sowie einem Beifahrer im Auto hat sich ein Mann am Mittwoch in Harburg eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Polizisten war der Renault Campus mit den vier Insassen in der Moorstraße aufgefallen. Als die Beamten den Wagen stoppen wollten, gab der Fahrer Gas.

Es begann eine Verfolgungsfahrt quer durch Harburg in Richtung Eißendorf. Dabei touchierte der Renault einen Baum. Dann riss durch ein Hindernis der Auspuff des Fluchtwagens ab. selbst als der rechte Vorderreifen platt war, weil der Wagen über einen Bordstein gerast war, flüchtete der Fahrer weiter.

An der Jürgensstraße Ecke Fermerlingstraße blockierte ein Peterwagen die Fahrbahn. Der Renault stoppte. Der Fahrer sprang aus dem Fahrzeug und versuchte wegzulaufen. Er kam nur 30 Meter weit, bevor ihn entgegen kommende Polizisten stoppten und festnahmen. Ein Atemalkoholtest war positiv. Außerdem besteht der Verdacht, dass er unter Kokaineinfluss fuhr.

Im Fahrzeug fand die Polizei durch den Einsatz eines Drogenspürhundes in einer Jacke Marihuana. Außerdem wurde ein Rucksack sichergestellt, in dem Aufbruchswerkzeug, darunter ein Bolzenschneider war.

Den Wagen, so stellte sich heraus, hatte eine Frau aus der Großfamilie, zu der auch der Fahrer gehören soll, erst vor wenigen Tagen gekauft. zv