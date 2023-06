Motorroller brannte auf Hinterhof an der Winsener Straße

Wilstorf - Feuer auf einem Hinterhof an der Winsener Straße. Am späten Samstagabend stand ein dort abgestellter Motorroller in Flammen. Das Feuer fand in der Plastikverkleidung des Rollers reichlich Nahrung. Es gab eine starke Rauchentwicklung. Flammen schlugen die Fassade eines angrenzenden Wohnhauses hoch und hinterließen Schäden.

Das Feuer wurde von einem Anlieger mit einem Löscher eingedämmt bevor die Feuerwehr eintraf. Einsatzkräfte überprüften das Haus, das bereits von den Bewohnern verlassen worden war, und suchte auch an der Fassade nach Brandnestern. Eine Frau, die Qualm eingeatmet hatte, wurde wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung behandelt.

Der schnelle Löscheinsatz des Anliegers hatte aber offenbar verhindert, dass das Feuer in das Gebäude lief. jetzt ist die Polizei am Zug. Sie muss ermitteln, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Brandstiftung wird als Ursache nicht ausgeschlossen. zv