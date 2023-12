Streit zwischen Familien: Frau wurde durch Messerstich verletzt

Heimfeld - Polizeieinsatz in der Flüchtlingsunterkunft an der Straße Am Radeland. Dort wurde am Dienstagabend beim Streit zwischen zwei Familien eine Frau (40) durch einen Messerstich in den Oberarm verletzt. Polizisten nahmen eine Somalierin (31) fest.

Die 40-Jährige wurde vor Ort versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Was den Streit genau ausgelöst hatte, ist nicht bekannt. Gegen die 31-Jährige wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. zv