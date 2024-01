S-Bahnhof Fischbek: Zwei Männer wollten Fahrkartenautomat aufsprengen

Fischbek - Zwei Männer haben am Dienstagabend versucht am S-Bahnhof Fischbek einen Fahrkartenautomat zu sprengen. Jetzt fahndet die Polizei nach ihnen.

Die Tat ereignete sich gegen 19:50 Uhr. Das Duo hatte Sprengstoff in den Automaten gesteckt und zur Explosion gebracht. Nachdem der Versuch den Automaten so zu öffnen gescheitert war, flüchteten die Täter vom Bahnsteig ohne Beute in unbekannte Richtung.

Eine kurz danach eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Duo blieb erfolglos.

Zunächst sicherten Sprengstoffexperten der Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamtes Spuren am Tatort. Den Fall hat mittlerweile die örtliche Kripo übernommen.

Von den Tätern git es eine vage Beschreibung. Beide haben eine normale Statur und trugen dunkle Kapuzenjacken und dunkle Hosen. Ein Täter hatte eine schwarze Sporttasche bei sich und trug dunkle Schuhe, während sein Komplize weiße Schuhe getragen haben soll.

Zeugen, die Hinweise auf die beiden Männern geben können oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. zv