Kokainschmuggel: Zwei Männer im Bereich Harburg verhaftet

Harburg - Fahnder der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe von Polizei und Zoll, kurz GER, haben bei einer Aktion gegen sogenannte "Innentäter" zwei Männer im Bereich Harburg verhaftet. Bei "Innentätern" handelt es sich um Hafenarbeiter, die ihre Stellung ausnutzen, um Rauschgift aus dem Hafen zu schmuggeln.

Bereits vor einem Jahr hatten die Ermittlungen gegen die neunköpfige Gruppierung begonnen, die im großen Stil Kokain aus dem Hafen geschafft haben soll. Vor zwei Wochen konnten dann die Drogenfahnder 240 Kilo Kokain aus einem Container holen, der am O'Swaldkai abgestellt war. Gegen fünf Männer konnten Haftbefehle erwirkt werden. Am Donnerstagmorgen vollstreckten Einsatzkräfte 17 Durchsuchungsbeschlüsse.

In Harburg und Heimfeld konnten zwei der Haftbefehle vollstreckt werden. An der Gazertsraße führten sie einen 26 Jahre alten Albaner in Handschellen ab. In der Stader Straße verhafteten die Beamten einen 40 Jahre alten Mazedonier. Außerdem stellten die Beamten bei der Durchsuchung der Wohnungen der beiden Männer Beweismittel sicher, darunter Handys und Unterlagen. zv