Nahe Bahnhof Heimfeld: Mann im S-Bahntunnel von Zug erfasst und getötet

Heimfeld - Gut eineinhalb Stunden war am Mittwoch die Strecke der S-3 in Höhe des S-Bahnhof Heimfeld gesperrt, nachdem gegen 17:45 Uhr etwa 200 Meter vom Bahnhof entfernt in Richtung Neugraben eine Person von einem Zug erfasst worden war.

Einsatzkräfte konnten nur den Tod des Mannes feststellen. Da bislang unklar ist, ob es sich um einen Suizid, einen Unfall oder gar ein Verbrechen handelt, waren die Ermittlungen der Bundespolizei umfangreicher. So konnte die Strecke nach der Bergung des Toten, bei dem es sich um einen etwa 60 Jahre alten Mann handeln soll, erst gegen 18:30 Uhr wieder freigegeben werden. zv