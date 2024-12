Featured

Neuer Chef der Polizeiwache Winsen muss Doppelfunktion ausüben

Winsen - Polizeioberrat Sebastian Pölking ist neuer Chef an der Polizeiwache Winsen. Er löste Lutz Lange ab, der in den Ruhestand ging. Pölking übt mit der Übernahme der Wache eine Doppelfunktion aus. Gleichzeitig bleibt er Leiter Einsatz der Polizeiinspektion Harburg. Offenbar hat Niedersachsen ein Personalproblem im höheren Dienst

Pölking ist seit 1994 bei der Polizei - zunächst in Mecklenburg-Vorpommern. 2001 wechselte er nach Lüneburg. Nach Verwendungen im Streifendienst sowie beim Mobilen Einsatzkommando und dem Aufstieg in den gehobenen Dienst qualifizierte er sich für das Masterstudium an der Hochschule der Polizei, das er 2017 erfolgreich abschloss. Es folgte eine Verwendung als Teilprojektleiter im IT-Bereich der Zentralen Polizeidirektion in Hannover. Anschließend absolvierte er drei Jahre Dienst im Heidekreis. 2022 kam Pölking nach Buchholz, wo er seitdem als Leiter Einsatz die Verantwortung für die vier Rund-um-die-Uhr-Dienststellen und nachgeordnete Bereiche sowie für die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Harburg trägt. Jetzt ist er auch noch Chef der Wache Winsen, zu der auch die Polizeistationen in Salzhausen, Hanstedt, Marschacht und Stelle gehören.

Wie lange er die Doppelfunktion ausüben wird, ist nicht bekannt.

Pölking selbst bezeichnet die neue Verwendung als "besonders reizvoll". Er setzt auf eine gute Flächenpräsenz, um mit der Bevölkerung in Kontakt zu bleiben. zv