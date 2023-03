Neugraben: Bewohner unter Fluchthauben bei Brand in Hochhaus gerettet

Neugraben - Feuer im Hochhaus im Neugrabener Ortskern. Am Montagmittag kam es in dem Gebäude am Süderelbering zu einem Feuer in einer Wohnung im fünften Stock. Die Feuerwehr rückte mit einem größeren Aufgebot an, das Menschenleben in Gefahr waren - Rauch hatte sich in angrenzende Wohnungen und in das Treppenhaus ausgebreitet.

Einsatzkräfte retteten vier Bewohner mit der Hilfe von Fluchthauben. Zwei Bewohner wurden wegen des Verdachts einer Rauchvergiftung behandelt. Laut Feuerwehr hatten Möbel in der betroffenen Wohnung gebrannt. Wie es zu dem Feuer kam, muss die Polizei ermitteln.

Der Süderelbering war wegen des Feuers komplett gesperrt. Auf der nahen Cuxhavener Straße standen während des Einsatzes nur jeweils ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung. zv